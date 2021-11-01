Военный эксперт: миссия НАТО в РФ заключалась в поиске слабых точек Кремля

Сегодня, 1 ноября, в России заканчивает свою работу военная миссия и информационное бюро НАТО. В связи с этим военный эксперт, главред "Национальной обороны" Игорь Коротченко рассказал, что привело к деградации отношений между альянсом и РФ.

По его словам, члены НАТО пытались создать в России лояльную элиту, занимались сбором данных разведки и пытались найти молодые перспективные кадры, чтобы впоследствии подготовить их к высоким постам в органах власти, передаёт РИА Новости.

"Фактически это был "троянский конь" альянса, работавший под личиной добрососедства и стремления развитий отношений с Москвой", — считает Коротченко.

Он добавил, что к деградации отношений между НАТО и РФ также привели попытки выявления слабых точек Кремля для дальнейшего внедрения установок альянса. По его мнению, в Москве работали профессиональные сотрудники спецслужб под прикрытием.

Коротченко также напомнил, что сегодня генсек НАТО провозглашает Россию главным военным агрессором. Однако, как отмечает эксперт, Кремль всё равно должен сохранять связь с альянсом, чтобы предупреждать возникновение особо опасных ситуаций.

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