Песков прокомментировал инцидент с депутатом КПРФ Рашкиным

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с задержанием депутата КПРФ Валерия Рашкина в Саратовской области.

По словам Пескова, все вопрос по этому поводу нужно перенаправить правоохранительным органам и природоохранным ведомствам.

Ранее в Саратовской области правоохранители обнаружили тушу убитого лося в автомобиле, которым управлял депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, и возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Незаконная охота". Полицейские предполагают, что водитель находился в состоянии опьянения. Парламентарий сообщил в беседе с RTVI, что против него готовится провокация.

Пресс-секретарь президента РФ сказал, что в Кремле видели сообщения в СМИ о задержании Рашкина, однако решения по этому поводу должны выносить правоохранители и природоохранные ведомства, а потом уже и комитет по этике Госдумы.

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