ЕС: Украина должна достичь прогресса в расследовании убийств на "Евромайдане"

Спецпредседатель ЕС по правам человека Имон Гилмор потребовал, чтобы правоохранительные структуры Украины до конца расследовали стрельбу на "Евромайдане" в 2014 году и смертельную потасовку 2 мая в Одессе.

В интервью "РБК-Украина" он рассказал, что ему приходилось встречаться с семьями убитых. В раскрытии этих дел, по его мнению, сейчас есть некоторые проблемы.

"В расследованиях событий на Майдане и в Одессе должен быть достигнут прогресс", — подчеркнул Гилмор.

Также он ответил на вопрос журналиста о других недочётах в украинском законодательстве. Эксперт Евросоюза заявил, что в стране довольно много детей находятся в приютах и детских домах. По его словам, в этой сфере есть недоработки по использованию языков для обучения несовершеннолетних. Он призвал Украину следовать рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, новые власти Украины возложили ответственность за смерть более 100 человек во время "Евромайдана" на Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут".

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