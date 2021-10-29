Депутат Рады Буймистер: российское электричество "убивает" энергетику Украины

По словам депутата Верховной рады Людмилы Буймистер, импортная электроэнергия из РФ "убивает" энергетическую систему Украины.

В эфире "4 канала" политик напомнила, что недавно украинские корпорации закупили электроэнергию из России и Белоруссии. Такое решение, отмечает Буймистер, можно объяснить провальной кампанией по заготовке запасов угля, а также отсутствием поддержки местных добывающих фирм.

Импорт электроэнергии из других стран, по её мнению, способен разрушить энергетическую систему государства.

"Это убивает как угольную отрасль, так и отрасль тепловой генерации", — подчеркнула депутат.

Она добавила, что сегодня компании Украины не получают достаточное финансирование для работы. Кроме того, в стране не может стабильно функционировать атомная генерация.

Буймистер убеждена: импорт электроэнергии приведёт государство к полной энергетической зависимости от РФ и Белоруссии, поэтому нужно искать другие способы решения проблемы.

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