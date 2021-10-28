Татарстан вводит обязательную самоизоляцию для непривитых людей старше 60 лет

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила об ужесточении ограничений по коронавирусу в республике.

Власти Татарстана запрещают работу предприятий общественного питания и торговли в ночное время суток, вводят обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, а площадь объектов для допуска без QR-кодов сокращают с 400 до 150 квадратных метров.

На территории автовокзалов, вокзалов и аэропортов будут оказываться услуги общепита даже ночью. Это же относится к аптекам и автозаправочным станциям.

По словам Фазлеевой, 30 октября будет введена обязательная обязательная самоизоляция для невакцинированных и не переболевших граждан в возрасте старше 60 лет. Площадь заведений, на которые распространяется требование о предъявлении QR-кодов, сокращается с 400 до 150 квадратных метров.

Данные ограничения будут действовать не только с 30 октября по 7 ноября, но и после этого срока, пока не наступит улучшение эпидемиологической ситуации в республике, отметила вице-премьер Татарстана.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Регионам рекомендуется перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию, а работодателям — перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалённый режим работы сроком на один месяц, а также предоставить работникам два выходных дня для вакцинации.

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