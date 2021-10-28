EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Собчак об обвинении Муз-ТВ в гей-пропаганде: "Предадут анафеме"
Ресторатор рассказал, каким сферам общепита выгоден локдаун в Москве
Россиянкам отказали в пересмотре оценок за выступление на чемпионате мира
В Алтайском крае многодетная мама избивала ребёнка и держала его на цепи
Юрист оценил предложение врача "недобровольно" лечить Губина
Мясников высмеял введение комендантского часа против COVID-19
Эксперт рассказал, кто сможет поставлять мандарины в Россию вместо Турции
Forbes: американские бомбардировщики тренируются уничтожать корабли ВМФ РФ
Собянин: число детей с COVID-19 выросло в разы в Москве в новую волну пандемии

Татарстан вводит обязательную самоизоляцию для непривитых людей старше 60 лет

Политика

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева заявила об ужесточении ограничений по коронавирусу в республике.

Татарстан вводит обязательную самоизоляцию для непривитых людей старше 60 лет

Власти Татарстана запрещают работу предприятий общественного питания и торговли в ночное время суток, вводят обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 60 лет, а площадь объектов для допуска без QR-кодов сокращают с 400 до 150 квадратных метров.

На территории автовокзалов, вокзалов и аэропортов будут оказываться услуги общепита даже ночью. Это же относится к аптекам и автозаправочным станциям.

По словам Фазлеевой, 30 октября будет введена обязательная обязательная самоизоляция для невакцинированных и не переболевших граждан в возрасте старше 60 лет. Площадь заведений, на которые распространяется требование о предъявлении QR-кодов, сокращается с 400 до 150 квадратных метров.

Данные ограничения будут действовать не только с 30 октября по 7 ноября, но и после этого срока, пока не наступит улучшение эпидемиологической ситуации в республике, отметила вице-премьер Татарстана.

Ранее президент России Владимир Путин ввёл нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за обострения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в стране. При необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября. Регионам рекомендуется перевести неработающих и невакцинированных пенсионеров на самоизоляцию, а работодателям — перевести непривитых сотрудников старше 60 лет на удалённый режим работы сроком на один месяц, а также предоставить работникам два выходных дня для вакцинации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Кремль допустил ограничение в правах непривитых граждан
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Мясников высмеял введение комендантского часа против COVID-19
Эксперт рассказал, кто сможет поставлять мандарины в Россию вместо Турции
Forbes: американские бомбардировщики тренируются уничтожать корабли ВМФ РФ
Россия и Турция могут разработать совместный истребитель
Собянин: число детей с COVID-19 выросло в разы в Москве в новую волну пандемии
Жириновский призвал отобрать парламентский статус у КПРФ, СР и "Новых людей"
Бориса Щербакова положили в больницу с пневмонией
Сечин спрогнозировал рост цен на энергию из-за углеродных налогов
Во Франции предотвратили государственный переворот
Артамонов призвал ужесточить ответственность за продажу контрафактного алкоголя
Популярное
Мир. Новости мира
Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе

В России очень сдержанно — на официальном уровне — отнеслись к информации о применении Украиной ударных беспилотников в Донбассе. Чем объясняется такая реакция?

Почему в России не поверили в удар "Байрактара" в Донбассе
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Российский шоу-бизнес
Садальский высказался о назначении Хабенского на пост худрука МХТ
Здоровье
Гинцбург: есть стопроцентный способ защиты от заражения COVID-19
Экономика и бизнес
Сколько будет стоить доллар в ноябре, рассказали экономисты
Любовь Степушова Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Мир. Новости мира
Что выгоднее Турции: продавать Украине "Байрактары" или России мандарины
Новости Украины
Пора демонтировать газопровод на Украину
Эксперт: ЛДНР нечем сбивать "Байрактары", нужна помощь России
Новости Украины
Эксперт: ЛДНР нечем сбивать "Байрактары", нужна помощь России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников