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Артамонов призвал ужесточить ответственность за продажу контрафактного алкоголя

Политика

Анатолий Артамонов, председатель бюджетного комитета Совета Федерации, заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за продажу контрафактного алкоголя.

Артамонов призвал ужесточить ответственность за продажу контрафактного алкоголя

Сенатор сообщил об этом на совещании комитета о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он сделал акцент на том, что умышленное отравление граждан может носить характер диверсии, и предложил рассматривать такие случаи на антитеррористических комиссиях.

РИА Новости процитировало Артамонова:

"Учитывая, что это приводит к отравлению, конечно, и уголовная ответственность должна быть. И нам нужно вносить изменения в уголовный кодекс — умышленное нанесение вреда здоровью через применение ядов".

Соответствующее предложение сенаторы планируют направить в адрес правительства.

Ранее Pravda.Ru сообщала об отравлении в Оренбуржье суррогатным алкоголем, после которого умерло 34 человека.

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Автор: Елена Федорова, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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