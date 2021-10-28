Анатолий Артамонов, председатель бюджетного комитета Совета Федерации, заявил, что необходимо ввести уголовную ответственность за продажу контрафактного алкоголя.
Сенатор сообщил об этом на совещании комитета о мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции. Он сделал акцент на том, что умышленное отравление граждан может носить характер диверсии, и предложил рассматривать такие случаи на антитеррористических комиссиях.
РИА Новости процитировало Артамонова:
"Учитывая, что это приводит к отравлению, конечно, и уголовная ответственность должна быть. И нам нужно вносить изменения в уголовный кодекс — умышленное нанесение вреда здоровью через применение ядов".
Соответствующее предложение сенаторы планируют направить в адрес правительства.
Ранее Pravda.Ru сообщала об отравлении в Оренбуржье суррогатным алкоголем, после которого умерло 34 человека.
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