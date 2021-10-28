В Совфеде предложили расценивать призывы против вакцинации как экстремизм

Член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый связал призывы в Сети против прививок от коронавирусной инфекции и экстремистскую деятельность.

Как отметил российский сенатор, правоохранители эффективно отслеживают призывы к экстремизму. По словам политика, некоторые онлайн-платформы сутками распространяют данные о смерти людей из-за вакцинации против COVID-19. Член Совета Федерации предложил ограничивать доступ к подобным ресурсам, поскольку они не связаны со свободой слова.

"Призывы против вакцины не менее опасны для общества, и тоже должны пресекаться", — подчеркнул Круглый, которого цитирует Общественная Служба Новостей.

Вместе с этим сенатор отметил, что нерабочие дни в России могут продлить, сроки зависят от решений региональных властей.

По статистике Оперштаба на 22 октября, всего полностью привились от коронавируса 49 161 150 граждан, инъекцию первым компонентом сделали 53 511 786. Коллективный иммунитет составил 45,7%. Медицинские работники и российские политики оценивают темы вакцинации населения как низкие.

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