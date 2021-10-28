Песков: решение об обязательной вакцинации пока не принималось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не принимались никакие решения о введении обязательной вакцинации.

По словам пресс-секретаря президента РФ, цифры, связанные с заболеваемостью коронавирусом и вакцинацией, "пока не являются поводом для оптимизма", сообщает РИА Новости.

На сегодняшний день только сотрудники медицинской, образовательной и торговой сфер обязаны прививаться от COVID-19.

Ранее Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили ввести обязательную и всеобщую вакцинацию от коронавируса. Эксперты активно обсуждают эту инициативу, однако единого мнения на этот счёт пока нет.

За минувшие сутки в России коронавирус выявлен у 40 096 человек. Жертвами COVID-19 стали 1159 пациентов.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Pravda.Ru поддержал предложение бизнес-ассоциаций АКОРТ и АКИТ сделать вакцинацию обязательной.

"Я прямо говорю, что считаю лозунг "Моё тело — моё дело" таким же преступным, как и все прочие фантазии тоталитарной секты либералов". Считаю, что никаких оснований для отказа от прививок, кроме медицинских противопоказаний, быть не может", — отметил Вассерман.

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