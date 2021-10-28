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Глава Крыма Аксёнов: Украину нужно очистить от "нацисткой нечисти"

Политика

Глава республики Крым Сергей Аксёнов, поздравляя украинский народ с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков, пожелал "очищения от нацистской нечисти".

Глава Крыма Аксёнов: Украину нужно очистить от "нацисткой нечисти"

В своём Telegram-канале политик напомнил, что 28 октября 1944 года территорию Украинской ССР освободили от фашистской армии. По его словам, эта дата является очень важной, так как напоминает об общей истории и вкладе предков в победу во время Великой Отечественной войны.

"Поздравляю наших братьев с Днём освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, желаю скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти", — подчеркнул Аксёнов.

Он напомнил, что с нацистами боролись все четыре украинских фронта. Сейчас же, по его мнению, пропагандисты из Киева стремятся придать этому "этнический оттенок".

"На самом деле в составе победоносных фронтов, конечно, были представители всех союзных республик, десятков национальностей", — заключил глава Крыма.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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