Глава Крыма Аксёнов: Украину нужно очистить от "нацисткой нечисти"

Глава республики Крым Сергей Аксёнов, поздравляя украинский народ с Днём освобождения от немецко-фашистских захватчиков, пожелал "очищения от нацистской нечисти".

В своём Telegram-канале политик напомнил, что 28 октября 1944 года территорию Украинской ССР освободили от фашистской армии. По его словам, эта дата является очень важной, так как напоминает об общей истории и вкладе предков в победу во время Великой Отечественной войны.

"Поздравляю наших братьев с Днём освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков, желаю скорейшего очищения украинской земли от нацистской нечисти", — подчеркнул Аксёнов.

Он напомнил, что с нацистами боролись все четыре украинских фронта. Сейчас же, по его мнению, пропагандисты из Киева стремятся придать этому "этнический оттенок".

"На самом деле в составе победоносных фронтов, конечно, были представители всех союзных республик, десятков национальностей", — заключил глава Крыма.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.