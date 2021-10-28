Депутат Рады Герус: Зеленский и его команда предали Украину из-за электроэнергии

Депутат Верховной рады Андрей Герус считает, что президент Владимир Зеленский и вся его команда предали национальные интересы Украины, согласившись на покупку электроэнергии у России и Белоруссии.

В своём Facebook-аккаунте политик заявил, что действующий руководитель страны вместе с помощниками виноват в развитии энергетического кризиса на Украине, который эксперты назвали самым крупным за всю историю существования государства. При этом депутат уточнил, что за последние два года украинские власти потратили более пяти миллиардов гривен на закупку электроэнергии в РФ и Белоруссии.

"Очередное предательство государственных интересов, потеря энергетической независимости и прямое финансирование российской армии, убивающей наших граждан!" — подчеркнул Герус.

Ранее восемь украинских компаний выкупили 2200 МВт доступной мощности для импорта электроэнергии из РФ в ноябре. Кроме того, страна возобновит импорт ресурса из Белоруссии с 1 ноября.

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