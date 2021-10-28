Пушков высмеял негодование Польши по решению ЕС: "Немножко беременна"

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Twitter-аккаунте негодование Польши по поводу решения Евросоюза. ЕС потребовал от Варшавы упразднить все решения Верховного суда, а после обязал платить штраф за отказ в размере миллион евро в сутки.

Поляки остались недовольны решением Евросоюза и в ответ назвали действия "шантажом и узурпаторством".

Однако по мнению российского сенатора, реакция польских властей "немного наигранна".

"ЕС — это союз с жёсткими правилами: за выгоды в экономике страны платят суверенитетом. В Варшаве не знали, куда вступали? Нельзя быть немножко беременной, доказывает ЕС", — написал Пушков в личном аккаунте.

Как отметил сенатор, теперь поляком предстоит "доказать обратное".

Ранее Pravda.Ru писала об угрозах от Еврокомиссии исключение поляков из ЕС. Однако Варшаву это не испугало и власти заявили, что будут отстаивать суверенитет страны "до последнего". Но евродепутаты накинулись за эти слова на премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого и обвинили его в ослаблении Евросоюза "на радость Владимиру Путину".

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