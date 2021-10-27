Захарова резко высказалась по поводу паспорта с третьим гендером

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новость о том, что США выдали первый паспорт с третьим гендером "X".

Ранее в США впервые выдали американский паспорт с отметкой о третьем гендере "X". С 2022 года такой документ смогут получить все заявители. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение третьего гендера в паспортах призвано гарантировать равные права для ЛГБТ-сообщества. До этого гражданам США нужно было получить сертификат от врача, чтобы указать в паспорте пол, отличающийся от занесённого в свидетельство о рождении.

"Вот они — люди Х. "Новые нормальности" как они есть. Чудовищные метаморфозы, которые нам навязывают под видом свободы выбора", — написала Захарова в Telegram.

Третий гендер уже имеется в паспортах нескольких стран мира, в том числе Австралии, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.

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