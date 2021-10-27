Соловьёв призвал Кремль ответить на обстрелы ВСУ в Донбассе

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил о недопустимости бездействия России после обстрелов Вооружённых сил Украины в Донбассе.

По словам Соловьёва, украинская армия захватила важнейший плацдарм на другом берегу и изменила расположение сил для возможного наступления на Донецкую и Луганскую Народные Республики.

"А мы в очередной раз утёрлись. Украина вчера торжествует победу, они не получили ответку", — сказал журналист в эфире "Соловьёв LIVE".

Также телеведущий выразил своё возмущение по поводу того, что Россия не обеспечила защиту своим гражданам в Донбассе и привёл в пример офицера СЦКК ЛНР Андрея Косяка и жителей посёлка Старомарьевка.

"37 граждан моей страны оказались в нацистском плену — где позиция России и почему наши граждане не освобождены? Мне стыдно, что обладая таким военным потенциалом даём возможность нацистской сволочи издеваться над нашими гражданами", — подчеркнул журналист.

Ранее Украина впервые применила в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. По данным генштаба ВСУ, выпущенная дроном ракета уничтожила пушку противника. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения. Однако в Вооруженных силах Украины заверили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что инцидент должен заставить задуматься тех, кто вооружает Киев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.