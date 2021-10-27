EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Регина Тодоренко рассказала о своей инвалидности
МИД РФ: усиление потенциала НАТО в Прибалтике грозит дестабилизацией в регионе
Подольская показала всех мужчин большой семьи Пресняковых
Дело Элджея о пропаганде наркотиков будет рассмотрено судом
Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира
"Отчитываться за памперсы": Нилов о расширении списка трат маткапитала
В Новосибирске мужчина после тюремного срока избивал 79-летнюю мать-инвалида
Украинскому журналисту Гордону не разрешили въехать в Грузию
Матвиенко высказалась о безнравственности на телевидении

Соловьёв призвал Кремль ответить на обстрелы ВСУ в Донбассе

Политика

Телеведущий Владимир Соловьёв заявил о недопустимости бездействия России после обстрелов Вооружённых сил Украины в Донбассе.

Соловьёв призвал Кремль ответить на обстрелы ВСУ в Донбассе

По словам Соловьёва, украинская армия захватила важнейший плацдарм на другом берегу и изменила расположение сил для возможного наступления на Донецкую и Луганскую Народные Республики.

"А мы в очередной раз утёрлись. Украина вчера торжествует победу, они не получили ответку", — сказал журналист в эфире "Соловьёв LIVE".

Также телеведущий выразил своё возмущение по поводу того, что Россия не обеспечила защиту своим гражданам в Донбассе и привёл в пример офицера СЦКК ЛНР Андрея Косяка и жителей посёлка Старомарьевка.

"37 граждан моей страны оказались в нацистском плену — где позиция России и почему наши граждане не освобождены? Мне стыдно, что обладая таким военным потенциалом даём возможность нацистской сволочи издеваться над нашими гражданами", — подчеркнул журналист.

Ранее Украина впервые применила в Донбассе турецкие ударные беспилотники Bayraktar TB2. По данным генштаба ВСУ, выпущенная дроном ракета уничтожила пушку противника. Минские соглашения запрещают использовать боевую авиацию и беспилотники на линии соприкосновения. Однако в Вооруженных силах Украины заверили, что беспилотник не пересекал линию соприкосновения.

Глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что инцидент должен заставить задуматься тех, кто вооружает Киев.

 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чьи БПЛА лучше - русские или турецкие?
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
МИД РФ: усиление потенциала НАТО в Прибалтике грозит дестабилизацией в регионе
Подольская показала всех мужчин большой семьи Пресняковых
Дело Элджея о пропаганде наркотиков будет рассмотрено судом
Соловьёв призвал Кремль ответить на обстрелы ВСУ в Донбассе
Российская гимнастка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира
Эксперт: "Байрактары" ЛДНР нечем сбивать, нужна помощь России
"Отчитываться за памперсы": Нилов о расширении списка трат маткапитала
В Новосибирске мужчина после тюремного срока избивал 79-летнюю мать-инвалида
Лавров: вооружающие Украину страны должны задуматься после инцидента с БПЛА
Украинскому журналисту Гордону не разрешили въехать в Грузию
Популярное
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна

Биолог Анча Баранова заявила, что при высоком титре антител пациенту не нужно проходить вакцинацию против коронавируса, ведь это приведёт к снижению иммунитета.

Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Мир. Новости мира
Британцы пригрозили России захватом Крыма
Шоу-бизнес
Москвичка опознала в нищенке Светлану Светличную
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Любовь Степушова Пора демонтировать газопровод на Украину Любовь Степушова Дмитрий Соколов Святой профсоюз: какие святые помогают в работе Дмитрий Соколов Ирина Гусакова Почему чёрный перец полезен для здоровья Ирина Гусакова
Происшествия
Нескольких студентов выгнали из школы "Останкино" из-за лайков в Instagram
Мир. Новости мира
Новым председателем парламента Германии стала Бербель Бас
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Мир. Новости мира
Вопрос дня: откуда газ для Молдавии у Польши?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников