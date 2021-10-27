Эксперт оценил сообщения о выгодной скидке "Газпрома" для Молдавии

Западные СМИ "докрутили" тезис о том, что "Газпром" наказывает Молдавию за её европейские реформы. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя Pravda.Ru сообщения о выгодном контракте на газ для Молдавии в обмен на ослабление связей с ЕС.

По его словам, в реальности руководители "Газпрома" не могли обещать молдавским властям скидку на голубое топливо в случае изменения условий свободной торговли с Евросоюзом.

"30 сентября у Молдавии закончился срок контракта с "Газпромом". И я думаю, когда речь зашла о новом соглашении, было много обсуждений. Скорее всего, представители "Газпрома" предложили стандартный европейский договор с привязкой к спотовому рынку. Молдавия, вероятно, стала возмущаться, ведь в старом договоре формула ценообразования была такова, что летом они получали дешёвый газ, а зимой у них была привязка к стоимости нефтепродуктов. По итогу государство получало довольно приемлемую цену на газ", — сказал Юшков.

Собеседник Pravda.Ru предположил, что после негативной реакции молдавской стороны на заключение обычного контракта представители "Газпрома" действительно заговорили о европейских реформах, проводимых в стране. Однако, по его мнению, вряд ли в ходе переговоров речь шла о возможном предоставлении скидки.

"Молдавия внедряет европейское законодательство, хотя от неё этого не требует ЕС, ведь она не является членом организации. Также власти страны подписывают договоры об евроинтеграции на свободную торговлю. Наверное, "Газпром" сказал, что в связи с этим условия на контракт будут такими же, как и для всей Европы. Я думаю, журналисты просто докрутили эту идею, додумали и сказали, что "Газпром" таким образом наказывает Молдавию за её реформы", — подчеркнул эксперт.

Ранее британская газета Financial Times писала, что российский "Газпром" предлагал Молдавии отказаться от свободной торговли с ЕС ради поставок голубого топлива из РФ по сниженной стоимости.

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