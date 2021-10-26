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Эксперт назвал причины ухудшения отношения финнов к России

Политика

Военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке, военный эксперт Виктор Литовкин объяснил Pravda.Ru, почему более половины жителей Финляндии считают Россию военной угрозой.

Эксперт назвал причины ухудшения отношения финнов к России

Литовкин считает, что к ухудшению отношения финнов к России привела западная пропаганда.

"Это следствие западной пропаганды от тех партий, которые стремятся присоединить Финляндию к блоку НАТО. Они воздействуют на СМИ и общественную жизнь в Финляндии. Если вам каждый день будут рассказывать, что Россия — агрессор, вы волей-неволей поверите в это", — сказал эксперт.

По мнению собеседника издания, второй причиной стала пандемия коронавируса, в результате которой сократились контакты между россиянами и финнами.

"В связи с пандемией сократился туристический обмен между Россией и Финляндией. Когда раньше финны приезжали в Выборг, в Санкт-Петербург, то видели миролюбивых людей, положительно настроенных к Финляндии, и у них другая сказывалась картина мира. А сейчас они не могут ездить так, как ездили раньше", — отметил собеседник издания.

Литовкин выразил сожаление по поводу того, что предыдущие президенты Финляндии доказывали своим гражданам полезность сохранения нейтралитета, а нынешние лидеры тянут страну в НАТО.

"Сегодня, к сожалению, всё меньше людей, которые доказывают необходимость независимости и нейтралитета Финляндии, который был при Урхо Кекконене и многих других президентах этой страны, которые доказывали финнам, что только нейтралитет Финляндии помог сделать жизнь в стране такой благополучной", — подчеркнул военный обозреватель.

Ранее финский Аналитический центр (Eva) опросил жителей Финляндии по поводу их отношения к России. Более 60% респондентов ответили, что считают РФ военной угрозой.

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