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Эксперт оценил угрозы Киева ответить Москве на прекращение поставок газа

Политика

Единственные меры, на которые способна Украина в ответ на перекрытие газа Россией, - это порция очередных истерик в европейском театре и Вашингтоне, заявил экс-замминистра иностранных дел ДНР и политолог Борис Борисов. Таким образом эксперт прокомментировал Pravda.Ru заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Киев грозит Москве "ассиматеричными шагами" в случае прекращения поставок газа.

Эксперт оценил угрозы Киева ответить Москве на прекращение поставок газа

По мнению Борисова, Кулеба не знает, какими ограничительными мерами он угрожает России. Политик отметил, что все чувствительные для российской стороны действия Киев уже предпринял на определённом этапе.

"Все дальнейшие меры, которые они могут применять, это "выстрел себе в ногу". Именно поэтому какие именно меры не озвучены", — сказал Борисов изданию.

Политолог также считает, что всех может ждать только порция очередных истерик на европейском театре и Вашингтоне.

"Разумеется, они могут устроить обострение в Донецкой и Луганской народных республиках. Такой вариант ответа остается. Но это обострение может обернуться для них дальнейшими потерями территорий", — подытожил эксперт.

Ранее Кулеба пригрозил России "асимметричными шагами" в случае прекращения поставок газа. Министр уточнил, что меры последуют, если Кремль решит разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу. 

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