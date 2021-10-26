Песков: слово "локдаун" неверно характеризует ограничения в Москве

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве не планируется вводить локдаун. Он посоветовал журналистам не использовать это понятие в своих публикациях, говоря об ограничительных мерах в столице.

По словам пресс-секретаря президента РФ, нерабочие дни и вводимые ограничения — это ещё не локдаун. Песков считает данный нюанс очень важным, передаёт ТАСС.

"В Москве нет и не планируется локдауна", — отметил государственный деятель.

С 28 октября по 7 ноября в российской столице вводят нерабочие дни. В этот период будут открыты только те предприятия, которые обеспечивают функционирование инфраструктуры города. Кроме того, не станут закрывать магазины и аптеки.

Согласно указу Владимира Путина, по всей России нерабочие дни установлены с 30 октября по 7 ноября. Как отмечают в правительстве РФ, главы регионов могут самостоятельно продлить их при необходимости.

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