В Госдуме оценили заявление Киева о провале вакцинации на Украине из-за РФ

Власти Украины привыкли обвинять во всех своих ошибках Россию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в интервью Pravda.Ru высказывание секретаря СНБО Алексея Данилова о низких темпах вакцинации в стране из-за российской информационной кампании.

Собеседник издания подчеркнул, что российские политики ведут себя достаточно спокойно, несмотря на обвинения.

"Украина уже взяла в моду любую свою ошибку камуфлировать угрозой с Востока, с России. Они не нашли ничего более красивого, чтобы объяснить тот или иной провал медицины или физкультуры, кроме как "русские идут". Это продолжение политики. Украинцы что угодно могут придумать, например, взлететь на Луну с просьбой к инопланетянам наказать Россию. Поэтому меня не интересуют все эти глупости", — отметил Калашников.

По его словам, Украина сегодня занимается геноцидом, поэтому нужно обращаться в соответствующие органы и продвигать это дело.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия негативно влияет на ход вакцинации в стране.

"Мы находимся в состоянии информационной войны с РФ и чётко осознаём, что те люди, которые работают против нашей страны, они и тему COVID-19 сегодня разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние", — сказал он в эфире ICTV.

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