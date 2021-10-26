EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
"Ростов" возглавил тренер вратарей сборной России
Вирусолог рассказал, почему в РФ не заработал коллективный иммунитет к COVID-19
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Кремль отказался комментировать передачу золота скифов Украине
Что изменится в жизни россиян в ноябре 2021 года
Взрыв газа произошел в жилом доме в Подмосковье
Друг Светличной назвал пропажу актрисы провокацией
В Калининградской области произошёл взрыв газа в жилом доме
Эксперты: тыкву надо выбирать так же, как арбуз

В Госдуме оценили заявление Киева о провале вакцинации на Украине из-за РФ

Политика

Власти Украины привыкли обвинять во всех своих ошибках Россию. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, комментируя в интервью Pravda.Ru высказывание секретаря СНБО Алексея Данилова о низких темпах вакцинации в стране из-за российской информационной кампании.

В Госдуме оценили заявление Киева о провале вакцинации на Украине из-за РФ

Собеседник издания подчеркнул, что российские политики ведут себя достаточно спокойно, несмотря на обвинения.

"Украина уже взяла в моду любую свою ошибку камуфлировать угрозой с Востока, с России. Они не нашли ничего более красивого, чтобы объяснить тот или иной провал медицины или физкультуры, кроме как "русские идут". Это продолжение политики. Украинцы что угодно могут придумать, например, взлететь на Луну с просьбой к инопланетянам наказать Россию. Поэтому меня не интересуют все эти глупости", — отметил Калашников.

По его словам, Украина сегодня занимается геноцидом, поэтому нужно обращаться в соответствующие органы и продвигать это дело.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия негативно влияет на ход вакцинации в стране.

"Мы находимся в состоянии информационной войны с РФ и чётко осознаём, что те люди, которые работают против нашей страны, они и тему COVID-19 сегодня разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние", — сказал он в эфире ICTV.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Вакцинация: Выводы вирусолога Виталия Зверева
Автор: Юлия Миленина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Снижение темпов роста заболеваемости COVID-19 в РФ зафиксировал Минздрав
Моргенштерн извинился за свои слова о Дне Победы
"Ростов" возглавил тренер вратарей сборной России
Подходит ли вам низкоуглеводная диета?
Вирусолог рассказал, почему в РФ не заработал коллективный иммунитет к COVID-19
Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Кремль отказался комментировать передачу золота скифов Украине
Что изменится в жизни россиян в ноябре 2021 года
Признаки мышечной дистрофии при разных формах заболевания
В Госдуме оценили заявление Киева о провале вакцинации на Украине из-за РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды

Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, нарастал долгосрочный кризис.

Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Шоу-бизнес
Невестка Светличной рассказала об исчезновении актрисы
Здоровье
Учёные Кембриджа: Вакцины против COVID-19 не снижают уровень инфицирования
Мир. Новости мира
Читатели Breitbart оценили слова Путина о смене пола у детей
Любовь Степушова Португалия с 85%-ной вакцинацией возвращается в пандемию Любовь Степушова Александр Артамонов Проект "Пандора": кто на самом деле стоит за феноменом "гаванского синдрома" Александр Артамонов Ирина Шлионская Всё познаётся в сравнении? Зачем пробовать смерть на вкус Ирина Шлионская
Здоровье
Биолог Баранова: при высоком титре антител прививка от COVID-19 бесполезна
Шоу-бизнес
Выяснились подробности исчезновения Светланы Светличной
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Мир. Новости мира
В США "полетели" терминалы СПГ - покрыть дефицит поставок потребовали от России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников