Вице-спикер Рады: Украина движется к стандартам НАТО быстрее, чем раньше

По словам вице-спикера Верховной рады, главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко, благодаря реформам сегодня Украина движется к стандартам НАТО быстрее, чем в предыдущие годы.

В стране планируют и дальше реализовывать реформу в области безопасности и обороны. Украинские политики убеждены: это ещё сильнее сблизит их с государствами-членами НАТО.

Вместе с тем Корниенко подчеркнул, что главная задача Киева — выполнить все обещания перед населением страны, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа".

"Народ Украины уже устал от обещаний политиков. Это заставляет нас двигаться быстрее", — сказал вице-спикер Рады.

В 2019 году Киев закрепил курс в Евросоюз и НАТО, приняв некоторые изменения в конституцию государства. Экс-генсек альянса Андреас Фог Расмуссен ранее заявлял, что Украина не сможет войти в состав НАТО без ряда критериев, на выполнение которых уйдёт порядка 20 лет.

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