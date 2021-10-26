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Экс-советница Трампа: Путин строил единую Россию, а мы хотели "много Америк"

Политика

Экс-советница бывшего президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл рассказала, в чём заключается главное преимущество Владимира Путина перед его американским коллегой.

Экс-советница Трампа: Путин строил единую Россию, а мы хотели "много Америк"

В материале для журнала Foreign Affairs Хилл поделилась, что Трамп во многом пытался подражать главе РФ. Однако, по её мнению, Путину удавалось намного успешнее вести политику. Она подчеркнула, что российский президент старался объединить страну, создать единую культуру.

"Путин стремился к единой России, в то время как Трамп хотел, чтобы за время его пребывания у власти было много Америк, — это больше, чем просто различие в политических стилях: это критически важный момент", — отметила экс-сотрудница Белого дома.

Хилл также вспомнила пресс-конференцию в Хельсинки, которая проходила в 2018 году с участием Трампа и Путина. Тогда журналисты активно задавали вопросы о возможном влиянии РФ на выборы в США.

По словам бывшей помощницы американского лидера, Трамп был сбит с толку и не смог произвести хорошее впечатление на руководителя России, хотя пытался укрепить отношения с ним.

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