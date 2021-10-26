Саудовского принца обвинили в намерении убить короля отравленным кольцом из РФ

Экс-офицер разведки Саад Аль Джабри заявил, что принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман в 2014 году хвастался готовностью убить находившегося на престоле короля Абдаллу ибн Абдул-Азиза Аль Сауда.

По его словам, принц планировал совершить преступление с помощью отравленного кольца, полученного из России, пишет The Washington Post.

"Достаточно просто пожать руку, и король будет готов", — привёл офицер слова, сказанные Мухаммедом бин Салманом несколько лет назад.

Бывший разведчик добавил, что лично не слышал это высказывание. Он сослался на видеозаписи, на которых якобы прозвучала угроза. Аль Джабри признал, что планы принца по убийству короля могли быть всего лишь шуткой. По его мнению, с истинными намерениями Мухаммеда бин Салмана нужно разобраться.

Ранее правозащитники заявляли, что кронпринц проводит политические репрессии в Саудовской Аравии и злоупотребляет полученной властью.

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