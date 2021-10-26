Арестович: Кремль "понты колотит", рассуждая о полномасштабной войне с Украиной

Внештатный советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Кремль, рассуждая о полномасштабной войне, "колотит понты".

По его словам, власти РФ знают, что все их действия обернутся концом русской армии.

"Россия, когда рассказывает о красных линиях по вступлению в НАТО и всякое такое, то она "колотит понты" — это то, что называется простыми словами. Российское руководство — это фабрика по производству понтов, они всегда себя так вели", — сказал Арестович в эфире телеканала "НАШ".

Вместе с тем он добавил, что армией РФ руководят профессионалы, знающие цену реального военного вторжения. Он убеждён: развитие конфликта обернётся завершением нынешнего правящего режима, снижением боеспособности России.

Ранее Арестович заявлял, что Украина может направить ракеты на Москву в ответ на действия России. По его мнению, власти РФ должны принести свои извинения, выплатить репарации и убрать войска, только после этого начнётся мирное сотрудничество между странами.

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