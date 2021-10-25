Минобороны РФ вручило ноту протеста военному атташе Германии в Москве

Министерство обороны РФ вручило немецкому военному атташе ноту протеста из-за слов министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о том, что нужно продемонстрировать России готовность применить оружие, в том числе ядерное.

В российском оборонном ведомстве сообщили РИА Новости, что подобные заявления приводят к усилению напряжённости в Европе.

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в случае необходимости Североатлантический альянс должен показать России свою готовность применить оружие, в том числе ядерное.

Министр обороны России Сергей Шойгу ответил, что Германия должна помнить, как закончилось стягивание сил к границам нашей страны в прошлом. Он добавил, что НАТО пытается сдерживать Россию военными методами.

Власти РФ неоднократно выражали обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО около российских границ.

"Заявления министра обороны Германии больше похожи на антироссийскую истерику, которую я не стал бы воспринимать всерьёз с учётом того, что 26 октября все члены правительства Ангелы Меркель получат уведомления об увольнении и начнётся процесс формирования нового кабинета ФРГ", — сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с Pravda.Ru.

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