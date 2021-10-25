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Политолог оценил выделение Украине нового транша со стороны ЕС

Политика

Экономист, политолог Александр Дудчак прокомментировал Pravda.Ru сообщение Еврокомиссии о выделении Украине 600 миллионов евро на преодоление последствий пандемии коронавируса.

Политолог оценил выделение Украине нового транша со стороны ЕС

По словам Дудчака, Украина и до, и после Майдана "несильно отличалась целевым использованием выделяемых средств".

"В данном случае эти деньги выделяются Европой. Предстоит поставки контролировать. Но во многом они опять же вернутся в Европейский союз, потому что европейцы любят выделять деньги на помощь государству, но при этом это может быть соучастие европейской компании в реализации каких-то проектов, — сказал политолог.

Он убеждён, что Украине не хватит этих средств для улучшения ситуации с COVID-19.

"Сколько бы не выделили, их найдут, куда пристроить, в принципе, вместе с европейцами попилят и бюджет. Просто не было еще ни одного случая на Украине, чтобы предназначенные для какой-то цели деньги ушли именно на эти цели. С другой стороны, такая коррупция иногда влияет на многие процессы, например, деньги, выделяемые на оборонку, уходят в разные стороны, но это спасает жизни", — подчеркнул собеседник издания.

Ранее Европейская комиссия выделила Украине 600 миллионов долларов. Эти деньги должны пойти на ограничение экономических последствий пандемии COVID-19. После госпереворота, который произошёл на Украине в 2014 году, Брюссель в рамках различных программ макрофинансовой помощи предоставил Киеву более 4,4 миллиарда евро.

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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