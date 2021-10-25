Политолог оценил "наполеоновские амбиции" Украины по нападению на Москву

Алексей Арестович является полным дилетантом в военных вопросах. Такое мнение высказал кандидат политических наук Руслан Бальбек, комментируя в интервью Pravda.Ru его заявление о вооружённом нападении на Москву.

По его словам, все высказывания Арестовича — попытка придать себе вес на международной арене.

"Это политическая пустышка с наполеоновскими амбициями. Будучи полным дилетантом в военных вопросах, он всерьёз думает, что в современных войнах ему нужно куда-то вторгаться. Бедняге, видимо, невдомёк, что если расстрелять важные инфраструктурные центры государства высокоточным оружием, это означает отбросить страну в каменный век, она уже не представляет угрозы", — сказал Бальбек.

Он добавил, что в России есть военные мощности, о которых говорил Арестович, а на Украине о них только мечтают. Причём некоторые политики, по его мнению, воспринимают свои задумки как реальность.

Бальбек убеждён: договариваться с Украиной о каком-либо сотрудничестве в современных реалиях — дело бесполезное.

"Зачем вести переговоры с патологическими лжецами? Смысла в этом нет", — отметил собеседник Pravda.Ru.

Ранее внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что Киев собирается направить ракеты на Москву.

"Это паритетные действия в ответ на действия России. Если бы не было этой агрессии, никогда бы украинские ракеты ни на какую Москву не были бы направлены", — сказал он в эфире телеканала "Дом".

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