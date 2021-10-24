Песков заявил об отказе отношений с НАТО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда стремилась к развитию отношений с НАТО, несмотря на агрессивные действия Североатлантического альянса, но все усилия по нормализации отношений оказались тщетны, и Москва отказалась от сотрудничества с военно-политическим блоком.

"Несмотря на эту агрессивность этого блока, Россия всегда выступала за развитие отношений. Только сейчас, когда уже стало очевидным, что все наши усилия тщетны, мы просто сделали официальным то, что было реально", — сказал Песков.

Он отметил, что в отказе от отношений с НАТО нет ничего страшного, потому что альянс всегда рассматривал Россию в качестве своего противника.

По словам пресс-секретаря президента РФ, никакие миролюбивые заявления НАТО не способны скрыть агрессивную направленность альянса "Это агрессивный блок, который считает нас противником", — подчеркнул Песков.

Поскольку главная задача НАТО — сдерживать Россию, то ничего страшного не случится, если Россия откажется от этих отношений, добавил представитель Кремля.

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