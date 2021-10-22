Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов получил мандат депутата Госдумы

"Единая Россия" приняла решение отдать освободившейся мандат Ольги Баталиной чемпиону мира по шахматам Анатолию Карпову. В октябре этого года Баталина была назначена на должность первым заместителем министра труда и социальной защиты.

"Интерфакс" сообщил, что еще один депутатский мандат перейдет от Александра Авдеева, назначенного на должность врио губернатора Владимирской области, к Юрию Петрову — бывшему главе "Росимущества".

Карпов и Петров уже были депутатами Госдумы VI и VII созывов.

Ранее Pravda. Ru сообщила, что президент России Владимир Путин назначил врио губернаторов Владимирской и Тамбовской областей.

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