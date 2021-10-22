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Лавров обвинил Кулебу в передёргивании фактов по встрече "нормандской четвёрки"

Политика

Заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о якобы имевшем место в ходе телефонного разговора с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном обещании президента РФ Владимира Путина созвать встречу в "нормандском формате" является передёргиванием фактов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров обвинил Кулебу в передёргивании фактов по встрече "нормандской четвёрки"

"Если Кулеба говорит, что Путин обещал созвать встречу министров иностранных дел, это уже передергивание. Он обещал лишь поручить посмотреть, как можно выйти на результативную встречу глав внешнеполитических ведомств", — цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ рассказал, что канцлер Германии и французский президент в ходе телефонного разговора заявили о необходимости скорейшего проведения саммита "нормандской четверки". Путин, свою очередь, отметил, что Киев не выполнил договоренностей предыдущей встречи.

"В этой ситуации Меркель и Макрон стали говорить: пускай министры иностранных дел, внешнеполитические советники лидеров поработают, подумают. И Владимир Владимирович сказал: "Да, пускай они подумают"", — сообщил Лавров, отметив, что соответствующая работа ведётся.

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