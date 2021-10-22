Песков: НАТО спроектировали для конфронтации, а не для мира

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, в каких отношениях находится Россия с НАТО.

По его словам, сегодня нужно принимать меры для защиты своих интересов. Государственный деятель подчеркнул, что вчера глава Миноброны Сергей Шойгу рассуждал о планируемых действиях на совместной коллегии с представителями Белоруссии, передаёт РИА Новости.

"Российская сторона никогда не питала иллюзий в отношении НАТО, мы знаем суть этого альянса, это как раз и есть подтверждение этой сути", — отметил Песков.

Он добавил, что альянс был "задуман, собран и спроектирован" для конфронтации, а не для мирных целей.

"НАТО выполняет свою функцию", — заключил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее члены НАТО согласовали план по защите от любых потенциальных угроз со стороны России. В документе сказано, что основной целью Североатлантического союза остаётся сдерживание Москвы.

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