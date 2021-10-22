Речь не должна сказаться на отношениях с Европой - Песков о выступлении Путина

Речь президента РФ Владимира Путина на Валдайском форуме не должна никак влиять на дипломатические отношения с западными странами, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия по-прежнему остаётся "неотъемлемой частью" Европы.

"Нет, никоим образом она не должна сказаться на отношениях с западными странами. Россия была, есть и будет неотъемлемой частью Европы", — цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru писала о прошедшем пленарном заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент России Владимир Путин отметил в своём выступлении, что модель капитализма в настоящее время является основой в большинстве стран мира. И что это модель "неравенства". Также лидер страны раскритиковал часть стран Запада в отношении политических моделей.

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