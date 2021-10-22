На Украине оправдали низкое качество местного газа: "подмешивают российский"

Жители Незалежной сетуют, что украинское топливо почти не горит, неприятно пахнет и портит еду. В Союзе потребителей коммунальных услуг, в свою очередь, оправдались, что плохое топливо получается из-за того, что его "недоочистили" и "смешали" с российским.

Многие украинцы жалуются на то, что уменьшилась калорийность голубого топлива.

"По факту наши подмешивают российский газ с украинским, чтобы хоть как-то сохранить качество", — цитирует главу Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко портал UBR. ua.

По мнению эксперта, топливо недостаточно очищают от примесей, к примеру, песка. Из-за этого качество топлива существенно страдает. Однако, как отметил Попенко, продают его населению по цене "нормального" газа.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что на стоимость голубого топлива пожаловались бюджетники. Несмотря на то, что казённым учреждениям положены скидки на закупку газа, они вынуждены заключать контракты на поставку по рыночной цене. На это денег не хватает. По заявлению работников бюджетной сферы, этой зимой без отопления могут остаться детские сады, школы и больницы.

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