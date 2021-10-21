В Совфеде оценили демарш поляков и прибалтов во время выступления Матвиенко

Сенаторы Ольга Ковитиди и Виктор Зобнев прокомментировали Pravda.Ru поведение делегаций Польши и стран Балтии, которые покинули зал Конференции европейских спикеров после начала выступления спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Так, сенатор Ольга Ковитиди подчеркнула, что для развития мира и безопасности в мире необходимо соблюдать взаимоуважительный межпарламентский диалог.

"Выступление Спикера верхней палаты Парламента России Валентины Ивановны Матвиенко вызвало заслуженный интерес в зале. Участники Конференции, внимательно слушающиеся Матвиенко, даже не заметили уход трёх человек, представляющих польский Сейм и страны Прибалтики. Касаясь этого нелепого инцидента, следует отметить, что соблюдение межпарламентской этики является обязательным для нас парламентариев", — сказала сенатор.

В свою очередь, сенатор Виктор Зобнев напомнил, что это не первый подобный случай и объяснил поведение делегатов низким уровнем культуры.

"Видно, что Валентина Ивановна выступает, а они выходят. В моем восприятии, что это очередной демарш тех сил, которые всегда ярко выражено были настроены против России. Поэтому здесь удивляться нечему. Наверное, это низкая культура тех людей, которые так себя ведут", — заявил он.

Ранее представитель российской делегации рассказал об уходе делегации Польши и стран Балтии.

Сама Матвиенко сообщила, что не обратила внимания на данный инцидент.

"Но если это было сделано демонстрационно, то это говорит о том, что у такой категории руководителей отсутствует дипломатическая и политическая культура", — цитирует Матвиенко РИА Новости.