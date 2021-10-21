Экономист объяснил слова Путина об "исчерпавшей себя модели капитализма"

Экономист, бывший председатель Комитета по валютно-финансовой и денежно-кредитной политике Игорь Лавровский прокомментировал в беседе с Pravda.Ru заявление президента России Владимира Путина о том, что существующая в мире модель капитализма "исчерпала себя".

"Сама идея, что сейчас есть какое-то "капиталистическое" общество, — это не столько реальность, сколько пропагандистская концепция. Классического капиталистического общества нет давно, нет капиталистической системы. Коммунисты и вообще левые просто присвоили себе, монополизировали это понятие. Они считают, что если правят не они, то это капитализм, а если правят они, то это коммунизм или социализм. На самом деле, капитализм — это общественная формация, которая не зависит от политической окраски правящей группировки", — заявил эксперт.

Экономист пояснил, что слова президента являются констатаций общеизвестного факта. По словам Лавровского, "капитализма как цельного экономического строя нет в Штатах с 1930-х годов, а в Европе — с 1960-х годов".

"Сейчас восстанавливается понимание того, что вот эта оголтелая гонка за прибылью никуда не ведет, что нужны какие-то другие формы, что нужно планирование национальное, глобальное, какое угодно. Поэтому это не новость, это констатация давно свершившегося факта. И я рад, что наш президент этот факт констатировал. Но это не предмет радости для коммунистов, потому что их теория по прежнему не имеет отношения к действительности", — добавил Лавровский.

Ранее в ходе заседания международного клуба "Валдай" российский лидер заявил о том, что существующая модель капитализма себя исчерпала.

"Все говорят о том, что существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем большинстве стран, исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству", — сказал Путин.