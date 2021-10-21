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В Госдуме ответили на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ

Политика

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по энергетике Валерий Селезнёв оценил для Pravda.Ru заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который обвинил Россию в росте цен на энергоносители.

В Госдуме ответили на обвинения Польши в адрес России из-за цен на газ

"Мне не очень понятна логика этого заявления. Потому что президент Путин на Российской энергетической неделе ясно дал понять и неоднократно сказал, что с нашей стороны никаких спекуляций, никаких основных инструментов использования поставок газа в качестве давления на Европу, в состав которой входит Польша, не было и быть не может, мы работаем по заявкам. Я не могу ничего комментировать, кроме того, что уже сказал президент, потому что действительно работаем по заявкам, работаем исходя из пропускных мощностей. Невозможно же продавать газ без заявок, без покупателей", — сказал Селезнёв.

Он считает, что Европа страдает от энергетического кризиса по своей вине.

"Инициатором Парижского соглашения и зеленой сделки является Евросоюз, а не Россия. И поэтому то, про что говорит сейчас польский премьер, это результат работы Европарламента. То, что со всей энергополитикой, энергостратегией и ускоренным переходом на альтернативные источники энергии Европа ошибалась в расчетах и теперь пожинает плоды, — это очевидно для всех. То, что каким-то образом надо выходить из этой ситуации, а не пытаться обвинить Россию в недобросовестности, тоже факт", — подчеркнул собеседник издания.

По словам депутата, Европа является крупнейшим внешнеэкономическим партнёром для России, и для Москвы не выгодно, чтобы ЕС находился в кризисе.

"Для Евросоюза является Россия самым крупным, самым надежным поставщиком. Мы готовы к открытому диалогу, чтобы не было никакого энергоколлапса в Европе. И мы заинтересованы в этом. Потому что энергетический кризис, если он будет носить затяжной глобальный характер, отразится, в том числе и на всей мировой экономике, и на нашей экономике", — добавил Селезнёв.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в очередной раз обвинил Россию в росте цен на энергоносители и спекуляции квотами на выбросы углекислого газа. По его словам, причина роста цен на газ заключается в "политике экономического шантажа, газового шантажа, проводимого "Газпромом" и Россией, которая еще сильнее будет возможна, чем быстрее заработает Северный поток — 2".

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Автор: Игорь Рябов, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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