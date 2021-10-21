"Явное фиаско": Пушков раскритиковал поляков и прибалтов

Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу инцидента, который произошёл конференции европейских спикеров парламентов.

Во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко делегации Польши и стран Прибалтики демонстративно покинули зал. Однако "демарш" не удался, считает Пушков.

"Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско", — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Матвиенко выступила на конференции, посвящённой обменом опытом демократических стран перед лицом кризиса в сфере здравоохранения, вызванного пандемией коронавируса.

Когда сенатор начала выступать, дипломаты Польша и страны Балтии вышли из зала.

По словам Матвиенко, поступок делегатов свидетельствует о том, что у них отсутствует дипломатическая и политическая культура.

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