Сенатор Алексей Пушков высказался по поводу инцидента, который произошёл конференции европейских спикеров парламентов.
Во время выступления председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко делегации Польши и стран Прибалтики демонстративно покинули зал. Однако "демарш" не удался, считает Пушков.
"Выглядело это бледно: почти все участники остались в зале. В абсолютном меньшинстве оказались сами ушедшие. Явное фиаско", — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Матвиенко выступила на конференции, посвящённой обменом опытом демократических стран перед лицом кризиса в сфере здравоохранения, вызванного пандемией коронавируса.
Когда сенатор начала выступать, дипломаты Польша и страны Балтии вышли из зала.
По словам Матвиенко, поступок делегатов свидетельствует о том, что у них отсутствует дипломатическая и политическая культура.
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