Лавров: Евросоюз не готов контактировать с Россией на принципах равноправия

Руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия могла бы возобновить диалог с Евросоюзом на принципах равноправия, но в организации пока не готовы к такому шагу.

По его словам, сегодня отношения между российскими властями и ЕС находятся в состоянии глубокого кризиса.

Он подчеркнул, что политики неоднократно поднимали эту проблему, однако до сих пор не пришли к способам её решения, передаёт РИА Новости.

"Это не выбор России, как вы знаете. Мы будем готовы к возобновлению диалога с Евросоюзом на принципах равноправия и взаимного учёта интересов. К такой работе, к сожалению, наши коллеги из ЕС не готовы", — отметил глава дипломатического ведомства на встрече с министром иностранных дел Кипра Никосом Христодулидисом.

Действующее Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Евросоюза и РФ было оформлено в 1994 году, но с 2014 года из-за ситуации на Украине Брюссель свернул большинство контактов с Москвой.

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