В России заявили, что ОЗХО скрывает формулу яда из дела Навального

Постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что технический секретариат скрывает важные данные по делу Алексея Навального.

По словам дипломата, российские власти до сих пор не ознакомлены с фотографиями и видео, которые есть в распоряжении следователей. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьёв Live".

"Технический секретариат по-прежнему скрывает важную информацию о том, были ли какие-то видео и фотоматериалы следственных действий, которые проводила команда ОЗХО в Берлине, как проводилось разделение отобранных проб в Гааге перед отправкой этих материалов в сертифицированные лаборатории ОЗХО", — отметил Шульгин.

Он добавил, что представители Германии в ответе на последний запрос РФ сообщили лишь об обнаружении в организме маркеров ингибиторов холинэстеразы.

"Больше они ничего не говорят. Объясняют отказ предоставлять нам формулу опасениями в связи с тем, что какие-то другие страны узнают, и это создаст угрозу. Тогда дайте нам эту информацию по закрытым каналам — тоже не дают", — заключил Шульгин.

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