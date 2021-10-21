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На Украину найти управу не могут - эксперт о детях в списке "Миротворца"

Политика

На письмо 12-летней девочки из Луганска с просьбой закрыть сайт "Миротворец" в ООН пока не ответили. По мнению старшего научного сотрудника Института российской истории РАН Андрея Марчукова, реакции ждать не приходится. Как уточнил эксперт в беседе с Pravda. Ru, сайт со списками "неугодных" ни что иное, как террористический ресурс.

На Украину найти управу не могут - эксперт о детях в списке "Миротворца"

Борцы с "паразитами"

По словам Марчукова, то что девочка не побоялась и заявила о том, что требует исключить свои данные с сайта, уже прогресс. Однако ждать реакции от ООН и тем более надеяться на удаление "подвластного" ресурса не стоит.

"Это террористический сайт. Они позиционируют себя как борцов типа с паразитами и так называемыми террористами. То, что там оказываются, в том числе, и дети печально, но, на самом деле, не вызывает никакого удивления, учитывая, что нынешнее украинское государство фактически стало террористическим государством", — пояснил старший научный сотрудник.

Как уточнил Марчуков, ООН и сам генсек в курсе, что происходит в Незалежной, но предпочитают не вмешиваться. То, что ребёнок открыто заявил свою позицию, может обернуться против неё.

"На Украину управы там найти не могут, потому что не хотят. Данные именно об этой девочке и могут быть убраны. Хотя, по большому счёту, это уже ничего не значит, поскольку она там засветилась", — пояснил Марчуков.

Антониу Гутерреш
Антониу Гутерреш

Выход один — ликвидация

По мнению собеседника, ничего не изменится, пока существует государство Украина в нынешнем её виде.

"Изменить ситуацию может только ликвидация украинского государства как такового и образование на этой территории нескольких государств с совершенно другим политическим строем", — заявил Марчуков.

Он отметил, что политическое давление на простых граждан будет продолжаться. Закроют "Миротворца", откроют другой ресурс.

"Будут гибнуть и страдать люди, в том числе дети. Этот сайт полностью отражает характер и сущность нынешней украинской власти — власти террористической, власти антинародной и антиморальной. Им велят закрыть сайт "Миротворец", то он будет называться как-нибудь по-другому. Но суть его останется совершенно прежней: борьба с инакомыслящими, борьба с врагами нынешней Украины", — резюмировал собеседник.

Ранее Pravda. Ru писала о 12-летней девочке из Луганска. Она обратилась к генсеку ООН Антониу Гутеррешу. Фаина Савенкова рассказала, что попала в список представляющих угрозу национальной безопасности лиц.

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Право вето: Россия не позволила ООН дать террористам "перезагрузиться"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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