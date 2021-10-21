На Украине заявили, что Зеленский сделал "людей второго сорта" из русскоязычных

Украинский предприниматель и политический деятель Андрей Пальчевский считает, что действующий президент страны Владимир Зеленский сделал из русскоязычных граждан "людей второго сорта". Об этом он заявил в прямом эфире телеканала "НАШ".

По словам Пальчевского, всего за 30 лет на Украине поменялись язык, флаг и государственный гимн. Политик негативно оценивает нововведения.

"Особенно Владимир Александрович постарался. Он вообще русский язык убрал. Из русскоязычных украинцев, к которым я отношусь, вы относитесь и 90% тех, кто нас смотрит, сделал людей второго сорта", — подчеркнул Пальчевский.

Ранее радикалы раскритиковали победительницу конкурса "Мисс Украина" Анну Неплях за использование русского языка в повседневной жизни.

С 2019 года на территории государства действует закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ предусматривает его употребление почти во всех сферах.

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