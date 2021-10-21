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В Турции четверых россиян арестовали из-за подозрений в шпионаже

Политика

В число подозреваемых в военном и политическом шпионаже попали четверо российских граждан. Всего обвинение планируют предъявить шестерым предполагаемым участникам преступления. Сейчас они находятся под арестом в Турции.

В Турции четверых россиян арестовали из-за подозрений в шпионаже

Личности подозреваемых пока не раскрыли. Однако, по сообщению СМИ, все шестеро — граждане стран постсоветского пространства.

"Четверо из них являются гражданами России, один — гражданином Узбекистана и один — украинцем", — передаёт НТВ.

Подозревают всех шестерых в планировании нападения на иностранцев на территории Турции. В случае если турецкие полицейские докажут причастность арестованных к инкриминируемому им преступлению, им грозит от 15 до 20 лет тюрьмы.

Однако пока власти Турции официально никак не прокомментировали информацию СМИ.

Напомним, в начале октября в аэропорту Стамбула и Антальи задержали шестерых граждан России. При них полицейские обнаружили оружие и паспорта. Тогда в Кремле внятно не пояснили, действительно ли у них гражданство РФ и являются ли они шпионами.

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Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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