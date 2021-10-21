EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт по криптовалютам объяснил рекордный рост битокоина
Трамп создаст свою "антилиберальную" соцсеть
Чем сын Ивана Грозного лечил сифилис и при чём тут ртуть, рассказали учёные
Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист
Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи
Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли
К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог
Педиатры бьют тревогу: детская смертность растёт от постковидного синдрома
Биткоин впервые в истории подорожал до 66 тысяч долларов

Почему Германия и Франция не захотели видеть США в Нормандском формате

Политика

Выступая на Валдае, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва предлагала включить в Нормандский формат по Украине Соединённые Штаты. Но против этого (причём категорически) были Германия и Франция.

Почему Германия и Франция не захотели видеть США в Нормандском формате

Интересно, а почему? Своими предположениями с корреспондентом Pravda.Ru поделился Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.

- Действительно, ситуация интересная, что несмотря на жесткие противоречия с Соединенными Штатами, Россия все же предложила их привлечь.

Если рассматривать в целом, и Германия, и Франция последние пару десятилетий отчаянно пытаются открыть для себя больше внешнеполитической свободы действий. Первыми, например, в немецкой внешней политике стали Балканы в 90-е годы.

Суверенитет для европейцев является одним из основных векторов так называемого восточноевропейского партнерства. И Берлин, и Париж стараются держать, несмотря на полное единодушие с США в 2014 году во время Майдана и последовавших за ним событий, нормандский формат в сфере исключительно своих внешнеполитических интересов, таким образом, институализируя роль ЕС как международного актора, именно субъекта внешней политики.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Нормандский формат: ГДЕ ПРОГРЕСС? [Эксперт]
Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Почему Германия и Франция не захотели видеть США в Нормандском формате
Врач объяснил, почему детям нужно носить маски: "Онжеребёнок" не спасёт
Эксперт по криптовалютам объяснил рекордный рост битокоина
Трамп создаст свою "антилиберальную" соцсеть
Чем сын Ивана Грозного лечил сифилис и при чём тут ртуть, рассказали учёные
Кредитная кабала: без неё можно жить - финансист
Для кого опасны яблоки и чем вредны компоты, рассказали врачи
Истеблишмент США запускает новое шоу с возрастными политиками в главной роли
К чему может привести российская расхлябанность, рассказал социолог
Как в Таиланде лечат коронавирус зеленой чиреттой
Популярное
Общество
Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"

Доктор экономических наук Сергей Калашников пояснил, почему с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими днями, а не локдауном. Хотя вроде и разницы особой нет.

Экономист: почему объявлен не локдаун, а "режим нерабочих дней"
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Российский шоу-бизнес
Больного COVID-19 Серова призвали покаяться в грехах
Политика. Новости и аналитика
Путин подписал указ о введении нерабочих дней
Здоровье
Комаровский предсказал украинцам "последнюю осень" из-за COVID-19
Ирина Гусакова Катарские авиалинии эвакуируют спортсменок из Афганистана Ирина Гусакова Любовь Степушова "Ковид"-диссидент может стать президентом Франции Любовь Степушова Ирина Шлионская Только тсс!.. ASMR может избавить от стресса шёпотом Ирина Шлионская
Новости Европы
Украинский эксперт возмущён вероломством Польши в газовом вопросе
Здоровье
Названы главные выгодоприобретатели от коронавируса
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Политика. Новости и аналитика
Первое фото Поклонской в дипломатическом мундире собрало тысячи лайков
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников