Почему Германия и Франция не захотели видеть США в Нормандском формате

Выступая на Валдае, глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва предлагала включить в Нормандский формат по Украине Соединённые Штаты. Но против этого (причём категорически) были Германия и Франция.

Интересно, а почему? Своими предположениями с корреспондентом Pravda.Ru поделился Александр Камкин, ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН.

- Действительно, ситуация интересная, что несмотря на жесткие противоречия с Соединенными Штатами, Россия все же предложила их привлечь.

Если рассматривать в целом, и Германия, и Франция последние пару десятилетий отчаянно пытаются открыть для себя больше внешнеполитической свободы действий. Первыми, например, в немецкой внешней политике стали Балканы в 90-е годы.

Суверенитет для европейцев является одним из основных векторов так называемого восточноевропейского партнерства. И Берлин, и Париж стараются держать, несмотря на полное единодушие с США в 2014 году во время Майдана и последовавших за ним событий, нормандский формат в сфере исключительно своих внешнеполитических интересов, таким образом, институализируя роль ЕС как международного актора, именно субъекта внешней политики.

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