Голикова призвала использовать QR-коды для допуска на объекты и мероприятия

Все регионы России должны внедрить у себя допуск на отдельные объекты и мероприятия с использованием QR-кодов, сообщила на совещании президента с правительством вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Считаем необходимым принятие всеми регионами страны решения о допуске, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты граждан только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию и ранее перенесённое заболевание. А для лиц с противопоказаниями к вакцинации — отрицательный ПЦР-тест", — заявила зампред правительства.

По словам Голиковой, после завершения нерабочих дней, которые она предложила ввести с 30 октября по 7 ноября, регионам стоит расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов.

Кроме того, вице-премьер рекомендовала ввести режим самоизоляции для не привитых от коронавируса россиян из групп риска. Голикова указала также на необходимость сохранения масочного режима и проведения дезинфекции транспорта.

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