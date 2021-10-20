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Голикова призвала использовать QR-коды для допуска на объекты и мероприятия

Политика » Власть

Все регионы России должны внедрить у себя допуск на отдельные объекты и мероприятия с использованием QR-кодов, сообщила на совещании президента с правительством вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Голикова призвала использовать QR-коды для допуска на объекты и мероприятия

"Считаем необходимым принятие всеми регионами страны решения о допуске, в том числе в нерабочие дни, на отдельные объекты граждан только при наличии QR-кодов, подтверждающих вакцинацию и ранее перенесённое заболевание. А для лиц с противопоказаниями к вакцинации — отрицательный ПЦР-тест", — заявила зампред правительства.

По словам Голиковой, после завершения нерабочих дней, которые она предложила ввести с 30 октября по 7 ноября, регионам стоит расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов.

Кроме того, вице-премьер рекомендовала ввести режим самоизоляции для не привитых от коронавируса россиян из групп риска. Голикова указала также на необходимость сохранения масочного режима и проведения дезинфекции транспорта.

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В России предложено ввести локдаун с 30 октября по 7 ноября
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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