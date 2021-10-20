Эксперт объяснил попытки США оказать давление на "Газпром"

США пытаются оказать давление на "Газпром" из-за завершения строительства газопровода "Северный поток-2", заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов, комментируя Pravda.Ru слова первого замглавы американского Минфина Уолли Адейемо о намерении Вашингтона привлечь российскую компанию к ответственности за нарушение санкций.

"Думаю, что те заявления, которые звучат, связаны с тем, что на "Газпром" пытаются оказать санкционное давление в связи с завершением строительства газопровода "Северный поток-2", — сказал эксперт.

Он напомнил, что администрация Дональда Трампа приняла закон о защите европейской энергетической безопасности, в котором прописывались, в частности, санкции США в отношении "Северного потока-2". По мнению Громова, американские конгрессмены могли посчитать положения принятого трамповской администрацией закона нарушенными, поскольку газопровод "вопреки активности США" построен.

"Необходимо, видимо, привлечь к ответственности виновных, в данном случае "Газпром", который всё-таки сумел реализовать этот грандиозный проект вопреки всему тому санкционному сопротивлению, которое этому проекту оказывалось", — предположил эксперт.

Ранее Адейемо заявил, что США хотят привлечь "Газпром" к ответственности за его действия, нарушающие американские санкции. Заявление представителя Минфина было сделано в связи с критикой со стороны сенаторов отказа США от мер против "Северного потока-2".

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