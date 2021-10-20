Депутат Рады Буймистер: Украину ставят на колени перед Москвой

По словам депутата Верховной рады Людмилы Буймистер, в условиях энергетического кризиса Украину склоняют к заключению прямого контракта с российской корпорацией "Газпром" на поставки голубого топлива.

Она отметила в своём Facebook, что необходимость такого соглашения ставит государство в неудобное положение на международной арене.

Накануне Буймистер была исключена из пропрезидентской партии "Слуга народа". Мнение политика всегда отличалось от взглядов других членов фракции.

"Когда я начала чётко рассказывать, как нас ставят на колени перед Москвой — тут терпение лопнуло", — подчеркнула Буймистер.

При этом она добавила, что её решили убрать из партии именно после разговоров о том, что Украину сегодня "ведут" к прямому контракту с "Газпромом". Депутат Рады убеждена: соглашение с компанией из РФ на поставки топлива опасно тем, что Киев сохранит текущее экономическое и политическое состояние без "своих территорий" и членства в Евросоюзе.

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