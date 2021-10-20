Заявления [начштаба обороны Великобритании] о "критической угрозе" и "хроническом вызове" больше похожи на цитаты из беседы с психологом. Только в микрофон.
Так прокомментировала высказанные Николасом Картером страхи перед "угрожающей Россией" официальный представитель МИД Мария Захарова. Своими мыслями дипломат поделилась в ТГ-канале.
Захарова подчеркнула, что Россия, в отличие от реальности, в которой живёт Картер, "не вступает в многополярный мир", а "давно в нем живёт". И "многополярность" — это отнюдь не "конкуренция с рядом авторитарных соперников", каковой рисует ее себе британский военный чиновник, а поиск партнёров.
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Эрдоган заявил, что его страна активно борется за изменение политической системы мира, которая в настоящее время "несправедлива".