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Военный эксперт ответил на обвинения Пентагона в отношении Россиии

Политика

Военный историк Борис Юлин в беседе с Pravda.Ru прокомментировал заявление министра обороны США Ллойда Остина, который обвинил Россию в покушении на территориальную целостность и суверенитет Украины. Юлин напомнил, как Техас оказался в составе США.

Военный эксперт ответил на обвинения Пентагона в отношении Россиии

Юлин объяснил, что формально министр обороны США прав.

"Если, допустим, отдать полностью Донбасс и Крым на съедение бандеровцам, которые в 2014 году пришли к власти на Украине, то в этом случае там бы уже давно был бы установлен мир, как он установлен, допустим, в Одессе и в Харькове. Это формально является достаточно верным. Но сам конфликт, в значительной мере порождённый вмешательством Соединённых Штатов и вмешательством стран НАТО в события на Украине, то есть в поддержке незаконного переворота и так далее, здесь есть противоречие, которое ООН, Соединённые Штаты и НАТО не то, что не могут, даже и не хотят разрешить", — отметил военный историк.

Специалист также подчеркнул, что первичной ценностью ООН является право народов на самоопределение.

"Можно вспомнить, например, как Техас оказался в составе Соединённых Штатов и, допустим, потребовать от Соединённых Штатов, чтобы у них проснулась совесть, они поступили, как положено в плане осуждения аннексии и вернули Техас Мексике", — сказал военный историк.

Ранее Остин обвинил Россию в развязывании вооружённого конфликта в Донбассе, а также в препятствовании его мирному урегулированию.

"Давайте чётко говорить, что Россия начала эту войну, и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию", — заявил глава оборонного ведомства США.

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Чем закончилась встреча главы Пентагона и министра обороны Украины?
Автор: Елена Былкина, Редактор: Кирилл Горшенин, Куратор: Олег Артюков
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