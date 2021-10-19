Песков сообщил о невозможности выплат за вакцинацию каждому россиянину

Во вторник, 19 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался по поводу выплат населению в связи с прохождением вакцинации.

Слова Пескова приводит РИА Новости:

"Поголовные выплаты россиянам за вакцинацию от коронавируса вряд ли возможны".

Мотивировать людей к вакцинации можно различными мерами, считает Песков. Однако предоставлять выплату каждому, кто сделал прививку — о такой программе пока речи не идёт.

Пресс-секретарь обратил внимание, что уже действуют другие виды поощрения привитых. Ранее Pravda.Ru сообщала о розыгрыше 10 квартир в Москве среди тех, кто сделал прививку. Акция "Вакцина — твой ключ к здоровью!" проводится в рамках стимулирующих к вакцинации мер.

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