Песков об отношениях РФ и НАТО: "Танго танцевать в одиночку невозможно"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высылку российских дипломатов при Североатлантическом альянсе словами о том, что танцевать танго в одиночку невозможно и Россия не собирается это делать.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров анонсировал ответ России на действия НАТО: решено приостановить деятельность военной миссии связи альянса в Москве и прекратить работу её информбюро. Также с 1 ноября не будет работать российское постпредство при НАТО. Если альянс захочет связаться с Россией, то сможет это сделать через посла РФ в Бельгии.

"Мы неоднократно говорили, что танго танцевать в одиночку невозможно и мы этого делать не собираемся", — сказал Песков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что аккредитация сотрудников российской миссии при альянсе была отозвана в связи с их причастностью к разведдеятельности. По данным НАТО, восемь российских дипломатов являются офицерами российской разведки.

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