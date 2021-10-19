Премьеру Польши сделали замечание за слишком долгую речь в Европарламенте

Премьер-министру Польши Матеушу Моравецкому сделали замечание после речи на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге. Выступление политика заняло порядка 35 минут, что нарушает все регламенты организации.

Моравецкий взял слово после руководителя ЕК, речь которой составила всего 10 минут. Председатель заседания несколько раз пытался остановить польского премьера, однако тот делал вид, что не обращает внимание. Такое поведение возмутило евродепутатов, передаёт РИА Новости.

"Я должен сказать, что вам было выделено достаточно времени на выступление, соблюдение времени выступлений — это проявление уважения к Европарламенту", — сказал председатель заседания после того, как Моравецкий объявил о завершении своего доклада.

Депутаты пристыдили премьера Польши за невыполнение стандартов Европейского парламента.

Ранее польский суд подтвердил превосходство конституции республики над законами ЕС. После этого члены Еврокомиссии решили изучить судебное постановление и принять дальнейшие меры.

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