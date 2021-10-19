Депутат Рады пожалел об отсутствии гражданства РФ после обвинения в госизмене

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива выразил сожаление из-за отсутствия у него российского гражданства.

Политик записал видеообращение в своём Facebook-аккаунте, где официально заявил, что сотрудники Службы безопасности Украины пытаются выявить все его контакты с представителями России, определить "кураторов и политтехнологов".

"К сожалению, у меня нет российских кураторов, нет российских политтехнологов и, к сожалению, у меня нет российского гражданства. Всему, наверное, своё время, пока я хорошо справляюсь без этого", — сказал Кива.

Ранее депутат поздравил с днём рождения российского лидера Владимира Путина. После этого члены украинской фракции "Удар" мэра Киева Виталия Кличко предложили лишить политика гражданства и завести на него уголовное дело за государственную измену.

Сейчас СБУ устанавливают, в каких отношениях находится Кива с властями РФ.

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